La Juventus continue de faire du surplace

Juventus 2-2 Venise

Buts : Gatti (19e) et Vlahović (90e+4) pour la Juve // Ellertsson (61e) et Gatti CSC (83e) pour Venezia

Le quatre à la suite.

Pour la quatrième fois d’affilée, la Juventus doit se contenter d’un match nul en Serie A. Mais les hommes de Thiago Motta sont passés tout proches de connaître leur première défaite de la saison en championnat contre la lanterne rouge de Venise qui se voyait déjà remporter son premier succès à l’extérieur avant que Dušan Vlahović n’égalise dans les dernières secondes sur un penalty qui fait chavirer l’Allianz Stadium (2-2).

Docteur Federico et Mister Gatti

La Juventus avait pourtant pris le match dans le bon sens, ouvrant le score grâce à Federico Gatti présent au second poteau pour reprendre une déviation de Khephren Thuram (1-0, 19e). Sauf que les potes de Kenan Yıldız – qui se verra refuser un but par la VAR pour une main (49e) – vont trembler à chaque incursion de Venise dans leur surface. Et si Joel Pohjanpalo trouve la transversale sur sa frappe (30e), Mikael Egill Ellertsson, lui, fait trembler les filets de la tête (1-1, 61e).

Buteur en première période, Federico Gatti est décidément en forme puisqu’il s’offre un doublé. Pas de célébration avec les supporters cette fois-ci puisque le coup de boule de Gatti trompe son propre gardien (1-2, 83e). Mais le défenseur italien peut remercier Francisco Conceição qui pousse Candela à toucher le cuir du bras et Dušan Vlahović qui ne tremble pas au moment d’inscrire son penalty (2-2, 94e).

La Juventus ne perd toujours pas, mais la Juventus (10 nuls en 16 matchs) n’avance pas vite non plus. Mais rien ne sert de courir.

