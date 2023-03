Pourquoi la sono du Bernabéu a joué « You'll Never Walk Alone »

Quand les grandes institutions se rencontrent.

Mercredi soir après la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) actant la qualification madrilène pour le tour suivant, le You’ll Never Walk Alone cher aux Reds a résonné au cœur du stade Santiago-Bernabéu. En signe de respect envers le club et les supporters anglais, la musique a été lancée juste après le coup de sifflet final.

« Je ne savais pas, mais c’est très bien, car c’est un club de gentlemen. Ils ont rendu hommage à Amancio (Amaro Varela, décédé le 21 février dernier) à l’aller et c’est un geste juste de notre club envers eux », a jugé Carlo Ancelotti. En effet, à l’occasion du match aller à Anfield (remporté 5-2 par le Real, le 21 février), la direction de Liverpool avait déposé un bouquet de fleurs devant la tribune madrilène, et une minute de silence avait été respectée en hommage à la légende du club espagnol disparue le même jour. « C’est un très beau geste, a de son côté déclaré Jürgen Klopp. C’est un grand club, c’est très agréable de se retrouver. »

Emilio Butragueño, vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid, a expliqué à la presse espagnole : « Leur geste envers Amancio était digne d’un grand club. Nous avons voulu leur rendre la pareille. Les clubs de cette envergure montrent leur grandeur à travers ces détails. »

En revanche pour la qualif’, il n’y a pas eu de cadeau.

