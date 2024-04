Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Reds, rois de Liverpool face à Everton

Cette 29e journée de Premier League, organisée en milieu de semaine, nous offre le traditionnel derby de la Mersey opposant Everton à Liverpool. Cette confrontation est importante également au niveau du classement puisque les Toffees luttent pour ne pas descendre tandis que les Reds sont en course pour le titre. De plus, il s’agira du dernier derby pour Jurgen Klopp. Everton s’est donné de l’air le week-end dernier en s’imposant face à Nottingham (2-0) avec des buts de Gueye et McNeil. Ce succès est important car il permet à la bande à Sean Dyche de compter 5 points de plus que le premier relégable. En fait, les Toffees ont parfaitement négocié leurs deux derniers matchs à domicile avec ce succès face à Forest et celui obtenu contre Burnley. Entretemps, les Toffees avaient coulé à Stamford Bridge encaissant un cinglant 6-0. Cette saison, les Toffees ont été pénalisés de 8 points pour des violations financières. Sans cette sanction, Everton serait déjà assuré de son maintien. A domicile, les Toffees ne se sont plus imposés dans le derby depuis la saison 2010. A noter que 5 des 6 dernières confrontations à Goodison Park se sont conclues sur un nul.

En face, Liverpool a déjà remporté la Carabao Cup mais a été éliminé de l’Europa League et de la FA Cup. Le dernier objectif des hommes de Klopp reste la Premier League où ils se livrent une superbe bataille avec Arsenal et Man City. Actuellement en 2e position, les Reds doivent compter sur un faux-pas des Gunners et des Citizens pour reprendre les commandes du championnat. En effet, après son nul à Man U et sa défaite à domicile face à Palace, Liverpool a vu ses 2 adversaires lui passer devant. Le week-end dernier, Klopp avait décidé d’aligner une équipe fortement remaniée à Fulham. Cette décision fut favorable puisque les Reds se sont largement imposés à Craven Cottage avec un superbe coup-franc de Trent Alexander Arnold et des buts des entrants Jota et Gravenberch. Dans cette dernière ligne droite, Klopp aura besoin de toutes ses forces vives pour rester en course pour le titre. Ce mercredi, les Nunez, Salah, Konaté, Mac Allister ou Szoboszlai devraient retrouver leur place de titulaire. Pour le dernier derby de Klopp, Liverpool devrait s’imposer à Goodison Park (1-3).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

