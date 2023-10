Pronostic Liverpool Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool, le derby de la relance face à Everton

La 9e journée de Premier League débute avec le traditionnel derby de la Mersey entre Liverpool et Everton. Seulement 5es de PL l’an passé, les Reds sont repartis sur un nouveau cycle avec de nombreux nouveaux joueurs comme les Mac Allister, Szoboszlai, Endo ou Gravenberch. Bien rentré dans sa saison, Liverpool s’est montré très solide mais a connu ensuite une première défaite douloureuse. En effet, dans un choc face à une formation de Tottenham en forme, la bande à Klopp n’a pas été aidée par l’arbitrage et plus précisément par la VAR qui n’a pas accordé un but valable aux Reds. Réduits à 9, les partenaires de Salah ont finalement concédé la défaite sur un but contre son camp de Matip en toute fin de rencontre (2-1). Depuis, Liverpool a rebondi sur la scène européenne en dominant l’Union Saint-Gilloise (2-0). Ensuite, dans un match très ouvert, les partenaires de Konaté sont allés prendre un point sur la pelouse d’une équipe de Brighton pratiquant un jeu très plaisant (2-2). Suite à ses deux derniers résultats en déplacement en PL, Liverpool se retrouve seulement en 4e place avec 3 points de retard sur Tottenham et Arsenal. Ce samedi, Klopp compte sur les Nunez (buteur en sélection, et auteur de 3 buts en PL), Salah (5 buts en PL) ou Szoboszlai pour remporter un derby cher aux supporters.

En face, Everton a souffert l’an passé pour se maintenir. L’arrivée en cours de saison de Sean Dyche et son jeu très « britannique » avakt permis aux Toffees de conserver leur place. Dans le dur pour la reprise, Everton a d’abord aligné 5 matchs sans la moindre victoire avec 4 défaites et un nul. Depuis, les partenaires de Doucouré se sont repris lors des dernières journées avec des victoires face à Brentford (1-3) et avant la trêve contre Bournemouth (3-0). Ces succès ont permis à Everton de prendre légèrement ses distances avec la zone rouge puisqu‘il occupe la 16e place du classement, avec seulement 3 points d’avance sur le 1er relégable, Burnley. Depuis le mois de mars, la formation d’Everton semble plus performante loin de ses bases qu’à domicile, comme le confirment le bilan de 2 revers en 12 déplacements. En revanche, les Toffees souffrent traditionnellement à Anfield face à un Liverpool dominant dans son antre (6 victoires des Reds sur les 7 derniers duels). Devant son incroyable public, la bande à Klopp devrait renouer avec la victoire dans ce derby face à Everton.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

