Israel disputera la Copa América !

Un franco-israélien avec des cousins germains.

Dans l’ombre de l’Euro, la prochaine Copa América (21 juin-15 juillet) se rapproche pourtant à grands pas. Parmi les 26 joueurs uruguayens convoqués par Marcelo Bielsa pour la compétition continentale sud-américaine, figure le portier Franco Israel Wibmer (24 ans), gardien titulaire du Sporting CP depuis le mois de février.

📋 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 Marcelo Bielsa y sus 26 elegidos para ir por la gloria en la @CopaAmerica. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/V0lU6OI2xf — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2024

Blessé au genou en fin de saison, il vient pourtant compléter le contingent pour tenter de faire de l’ombre à Sergio Rochet (Internacional Porto Alegre) et Santiago Mele (Junior Barranquilla). Alors qu’Edinson Cavani a annoncé sa retraite et ne disputera pas la Copa avec la Celeste, l’ancien coach de l’OM pourra compter sur ses cadres Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur, Fede Valverde et bien sûr Darwin Núñez et Luis Suárez, sans doute pour un dernier tour de piste.

