Jordan Veretout emballé par la piste Paulo Fonseca à Marseille

Bientôt les retrouvailles ?

L’Olympique de Marseille est à la recherche de son futur entraîneur pour la saison prochaine, alors que Jean-Louis Gasset ne poursuivra pas l’aventure. Des Olympiens qui espèrent convaincre Paulo Fonseca, en grande réussite à Lille, de traverser l’Hexagone. « Avec Fonseca, c’était top ! On s’est régalés, il aime le jeu, que ses milieux de terrain touchent le ballon, que ça bouge », s’est extasié Jordan Veretout, qui a évolué sous les ordres du Portugais à Rome, dans les colonnes de La Provence.

« J’ai beaucoup appris avec lui. Je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach, a poursuivi l’un des hommes forts des dernières semaines sur la Canebière. C’est bien pour le championnat. Je l’apprécie beaucoup, mais je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Je l’aime bien, on s’entend bien et je suis content qu’il réussisse en France. » Les deux hommes se sont côtoyés durant deux saisons avec l’AS Rome, entre 2019 et 2021 et pourraient donc se retrouver, toujours sur les bords de la Méditerranée.

Et José Mourinho, il en pense quoi Jordan Veretout ?