José Mourinho se paie la tête de Clément Turpin

AT le Vendredi 25 Octobre à 09:15 Article modifié le Vendredi 25 Octobre à 09:09

Le show Mourinho.

Fenerhabçe a obtenu ce qu’on pourrait appeler un bon point contre Manchester United (1-1), ce jeudi soir en Ligue Europa, mais José Mourinho s’est quand même montré particulièrement énervé pendant la rencontre. Au point de se faire exclure par Clément Turpin, après avoir vivement contesté la décision de l’arbitre français de ne pas accorder un penalty à son équipe en seconde période. Forcément, le technicien portugais ne l’a pas raté au moment de se présenter devant les micros.

« L’un des meilleurs arbitres du monde »

« Il m’a raconté quelque chose d’incroyable. Au même moment, il a vu l’action dans la surface et mon comportement sur la ligne de touche. Je le félicite parce qu’il est absolument incroyable, s’est amusé le Special One sur TNT. Pendant le match, il avait un œil sur le penalty, un œil sur le banc et un sur mon comportement. C’est l’explication qu’il m’a donnée. C’est pour cela qu’il est l’un des meilleurs arbitres du monde. »

On ne peut pas avoir réussi sa carrière d’arbitre si on ne s’est jamais attiré les foudres du Mou.

