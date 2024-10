David Beckham croit au projet Ineos à Manchester United

C’est ce qu’on appelle un mauvais timing.

Chez les fans de Manchester United, on ne compte plus les mauvais jours. Après qu’Ineos a eu la bonne idée de virer Alex Ferguson de son poste d’ambassadeur, David Beckham a apporté son soutien aux copropriétaires du club et au boss Jim Ratcliffe. Invitée dans le podcast de son pote Rio Ferdinand, la vedette anglaise croit dur comme fer à un changement dans les prochaines années.

« En tant que fans de United, nous avons été assez patients »

« J’aime beaucoup Jim, pose-t-il d’entrée. Je l’ai rencontré plusieurs fois au fil des ans avec quelques amis communs et je pense que c’est un fan et aussi un grand homme d’affaires, l’un des meilleurs et l’un des plus grands. » Pour l’ancien golden boy du football mondial, les tristes années sous la famille Glazer – pourtant toujours aux manettes du club – seront désormais de l’histoire ancienne : « Il faut que les fans voient qu’il se soucie d’eux. J’espère que les choses vont changer, mais cela prend du temps. En tant que fans de United, nous avons été assez patients. Mais nous voulons que les bons vieux jours reviennent. Le plus tôt sera le mieux. »

Ouf, Manchester United est sorti d’affaire.

