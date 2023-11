Victoria Beckham revient sur l’épisode de la Rolls-Royce

C’est une scène du (bon) documentaire de Netflix sur David Beckham qui a fait son petit buzz dernièrement : on y voit David Beckham interrompre une interview de sa femme Victoria pour la pousser à dire au journaliste que son père roulait en Rolls-Royce alors qu’elle essaye d’expliquer qu’elle vient de la classe moyenne.

Vous n'alliez pas au collège en Rolls Royce vous ? pic.twitter.com/pOeFQY2nRF — Netflix France (@NetflixFR) October 5, 2023

L’ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode revient sur ce passage du programme pour mettre les points sur les « i » et préciser son propos dans un entretien donné au dernier numéro du magazine L’Étiquette Femme :

« Je ne viens pas d’un milieu riche ! Mon père était entrepreneur dans le milieu de l’électricité, il a travaillé très dur. Dans les années 1980, pendant le boom économique, il a gagné beaucoup d’argent, et la première chose qu’il a faite a été d’acheter une Rolls-Royce. Mais je ne suis pas allée dans une grande école privée, j’étais dans une école normale. Il a toujours eu de l’ambition, il voulait une Rolls-Royce. Il a gagné de l’argent, puis il en a perdu. Je me souviens d’un anniversaire de ma mère où mon père n’avait pas les moyens de lui acheter un cadeau. Alors on est allé au supermarché et on lui a pris du shampoing, du gel douche… Des produits dont on avait besoin et non pas des choses luxueuses. Oui, il avait une belle voiture, mais on a eu des hauts et des bas, car en réalité, il n’a jamais été très riche. »

L’enquêteur David Beckham révélera peut-être bientôt au monde qu’il s’agissait de shampoings à 150 euros la bouteille… Affaire à suivre !

