Le maillot de George Best à Manchester United est le plus cher du monde

Un chiffre pour l’histoire.

Live Rugby Tickets, site de vente anglais de billets pour des matchs de rugby, s’est lancé dans une étude complètement en dehors de son terrain d’action. Regroupant les valeurs marchandes de maillots de football signés par les joueurs eux-mêmes, ils ont établi le classement des footballeurs ayant en moyenne les maillots à leur nom les plus chers. Pour cela, seuls les hommes ayant au moins cinq tuniques floquées de leur blase rentrent dans le lot. Au total, 179 noms composent ce classement tiré de données collectées en février dernier. Et avec 6 maillots portant sa propre signature, le grand gagnant de celui qui a la plus grosse n’est autre que le Ballon d’or 1968, George Best, avec son maillot de Manchester United pour une moyenne de 1749,99 livres, soit environ 1975 euros.

Pour compléter le podium, on retrouve David Beckham et Zinédine Zidane, avec une valeur moyenne approximative de 1693 euros (1499,9 livres). À l’évidence, les joueurs au profil offensif ont le plus de succès. Concernant les aspects historiques et actuels, il y a autant d’anciennes légendes que de joueurs actuels. Si Cristiano Ronaldo est largement leader dans le nombre de maillots signés (171), c’est Robert Lewandowski qui détient la plus haute moyenne de prix par maillot avec une valeur de 1299,99 livres (1467 euros).

George Le Meilleur, tout simplement.

