Beckham rejoint le lobby pour la remise en vente du maillot de Mary Earps

Encore une fois, Becks frappe juste.

Alors qu’elle vient de perdre la finale de la Coupe du monde avec l’équipe d’Angleterre, la meilleure gardienne du tournoi Mary Earps pourra toujours se consoler en se disant que la compétition lui a permis de connaître une nouvelle notoriété. À tel point que ses arrêts pendant la finale ont poussé les supporters des Three Lionesses à vouloir se procurer son maillot. Son équipementier, en l’occurrence Nike, avait refusé de réalimenter les stocks de son maillot (au contraire de ceux de ses coéquipières), de peur de ne pas faire suffisamment de bénéfices avant la compétition, rapporte la presse anglaise.

Une pétition (qui comptait 65 000 signataires dimanche après-midi) avait été lancée en juillet dernier pour la soutenir. Et la joueuse de Manchester United a même reçu le soutien de David Beckham. « David l’a remarqué et a voulu exprimer son point de vue et soutenir Mary. Aujourd’hui, Mary est devenue non seulement un trésor national, mais une star mondiale. Elle mérite que son maillot soit vendu », expliquent les amis du Spice Boy auprès du Daily Mail. L’ancien milieu de terrain a également affiché son soutien à la joueuse sur Instagram.

« Félicitations pour le gant d’or », a-t-il écrit. de son côté, David Seaman y est allé de son petit tweet : « Je parie que Nike regrette de ne pas vendre le maillot de Mary Earps, maintenant. » Nike a répondu à la polémique : « Nous entendons et comprenons le désir d’une nouvelle vente de maillots de la gardienne, et nous travaillons à des solutions pour les prochains tournois, en partenariat avec la FIFA et les fédérations. Le fait qu’il y ait une conversation sur ce sujet témoigne de la passion et de l’énergie perpétuelles autour du football féminin, et nous pensons que c’est encourageant. »

Une preuve de l’intérêt grandissant pour le football féminin outre-Manche.