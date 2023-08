Nike rétropédale et annonce la mise en vente du maillot de Mary Earps

L’Angleterre fait la nique à Nike.

Les fans de Mary Earps pourront bel et bien se vêtir comme la gardienne anglaise. Les lamentations de l’intéressée, notamment soutenue par David Beckham, sont arrivées jusqu’aux oreilles de l’équipementier. La marque a annoncé ce jeudi qu’elle allait commercialiser une quantité limitée de maillots de la portière des Lionesses, finaliste récente de la Coupe du monde, dont elle a été élue golden glove. Les tenues des gardiennes des Etats-Unis, de la France et des Pays-Bas seront également disponibles dans les prochains jours. Nike a fait amende honorable dans un communiqué : « Nous reconnaissons que pendant le tournoi, nous n’avons pas servi les fans qui souhaitaient montrer leur passion et leur soutien aux gardiennes de but. Nous nous engageons à vendre les maillots des gardiennes pour les grands tournois à l’avenir. »

La France va s’arracher le maillot de Solène Durand.

