Les Bleues trébuchent sur l’Angleterre

Les Françaises n’avaient qu’une seule mission en se pointant à Saint-Étienne ce mardi soir : battre l’Angleterre et donc déjà se qualifier pour l’Euro 2025, avant même de démarrer la prépa pour les Jeux olympiques. Échec pour les joueuses d'Hervé Renard, qui ont manqué de tout face aux championnes d’Europe en titre.

France 1-2 Angleterre

Buts : Diani (72e) // Stanway (21e), Russo (35e) pour les Lionesses

Moins de deux jours après avoir vibré pour ses Verts, Saint-Étienne avait un rendez-vous discret avec les Bleues ce mardi. Et heureusement pour elles, leur défaite 2-1 face aux Anglaises championnes d’Europe est presque passée inaperçue, devant seulement 10 194 spectateurs. D’accord, il s’agissait des vice-championnes du monde et championnes d’Europe en titre en face. Mais le résultat fait tout de même tache dans le récent bilan d’Hervé Renard, invaincu en matchs de qualification à l’Euro 2025, et l’empêche de gratter son ticket pour la Suisse dès ce mardi soir.

Après s’être mangé une leçon de réalisme lors du match aller il y a quatre jours, les Anglaises ont donné le ton en début de rencontre, profitant d’un relâchement dans la possession tricolore pour mettre Ella Toone sur orbite (6e). Kadidiatou Diani tente bien de lui répondre, mais ne cadre pas. Après un une-deux gâché entre Beth Mead et Alessia Russo, Georgia Stanway claque une énorme frappe en entrée de surface, sur un centre en retrait de Lauren Hemp (0-1, 21e). Pas exempte de tout reproche sur l’ouverture du score, Pauline Peyraud-Magnin se montre décisive quelques minutes plus tard devant Russo, reprenant une galette de Lucy Bronze (29e). Mais elle ne pourra rien quand Hemp, encore elle, sert la même numéro 9 pour faire le break (0-2, 35e).

La France ne joue que les phases arrêtées

Rien de plus à noter en revanche côté bleu, si ce n’est une énième tentative de Selma Bacha sur coup de pied arrêté, unique valeur sûre des Françaises depuis plusieurs rencontres – 11 des 14 derniers buts tricolores ayant été inscrits sur ces phases. Marie Katoto est bien à la retombée du ballon, mais sa tête passe à côté (45e+1). La même Bacha qu’on retrouvera au retour des vestiaires tenter une frappe lointaine (53e), avant de voir Katoto enchaîner les dribbles seule dans la surface avant de s’emmêler les pinceaux (56e).

Kadidiatou Diani a marqué 3 des 5 derniers penalties obtenus par les Bleues TCC. La France n'a toujours pas marqué dans le jeu en 2024 jusqu'ici (7 buts – 3 corners, 2 CF indirects, 2 penalties) #FRAANG https://t.co/dYUhvflaip — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) June 4, 2024

La France pourra en revanche compter sur Leah Williamson et sa faute sur Grace Geyoro dans la surface pour réduire la marque depuis le point de penalty (1-2, 72e). Entre-temps, les Anglaises accélèrent et démontrent aux Bleues qu’il suffit d’augmenter le cran d’intensité pour leur faire perdre tous leurs repères, au milieu comme en défense. Sur une percée de Delphine Cascarino, entrée à la pause, les Bleues ont bien failli recoller au score (88e), mais l’avantage de taille de Wendie Renard sur le corner suivant n’a pas suffi pour faire la différence. Première défaite à domicile des Bleues de l’ère Hervé Renard.

France (4-3-3) : Peyraud Magnin – De Almeida, Renard, Lakrar (Perisset, 73e), Bacha – Dali, Henry (Toletti, 46e), Geyoro – Karchaoui (Cascarino, 46e) , Katoto, Diani. Sélectionneur : Hervé Renard.

Angleterre (4-3-3) : Hampton – Bronze, Bright, Williamson, Carter – Stanway, Walsh, Toone (Kirby, 90e) – Mead (Kelly, 75e), Russo, Hemp. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

« La première période était indigne de l'équipe de France », peste Hervé Renard