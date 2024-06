Les Bleues se paient les Anglaises

Angleterre 1-2 France

Buts : Mead (30e) pour les Lionesses // De Almeida (41e) et Katoto (68e) pour les Bleues.

Dominée mais efficace, l’équipe de France a su faire craquer l’Angleterre chez elle, à Newcastle, ce vendredi, à l’occasion de la troisième journée des qualifications pour l’Euro 2025. D’abord menées, et de manière assez logique, les Bleues ont su rapidement revenir dans la partie, avant de se montrer impitoyables de réalisme pour prendre l’avantage à vingt minutes de la fin grâce à Marie-Antoinette Katoto. Hors matchs amicaux, les Anglaises n’avaient plus perdu à domicile depuis 2005 et un revers face à la Suède lors de l’Euro organisé outre-Manche. Avec ce succès, les Françaises enregistrent un troisième succès en autant de matchs et s’envolent en tête de leur groupe. Des Tricolores qui font le dos rond et qui poignardent leur adversaire grâce à une redoutable efficacité, on a déjà vu ça quelque part.

Leçon de réalisme

Il a fallu attendre une quinzaine de minutes, au moins, pour voir les Anglaises prendre le jeu à leur compte. Après ce round d’observation à rallonge, les locales ont décidé d’écraser la pédale d’accélérateur, et de tracer leur route en roulant à gauche. C’est de là que Lauren Hemp a déboulé une première fois avant de servir en retrait Ella Toone, qui n’a pas su cadrer sa frappe (23e). Mais il y a des largesses de ce côté et Hemp y a insisté une deuxième fois, cette fois pour trouver Beth Mead, seule au second poteau, qui a eu tout le temps d’ajuster Pauline Peyraud-Magnin pour ouvrir la marque (1-0, 30e).

Sous l’eau, les Bleues ont tout de même su reprendre une bouffée d’air frais, grâce à leur principale force : les coups de pied arrêtés. Quelques minutes après une tête de Maëlle Lakrar détournée par Hannah Hampton, Elisa De Almeida, fautive sur le but anglais, a permis aux Françaises d’égaliser grâce à une sublime reprise de volée après un corner botté par Kenza Dali (1-1, 41e). Les joueuses d’Hervé Renard, suspendu pour cette partie, ont été efficaces et ont même glacé un St James’ Park comble à vingt minutes du terme… Encore sur un coup de pied de coin. En ne parvenant pas à se dégager, les vice-championnes du monde ont laissé l’opportunité à Kadidiatou Diani de trouver Marie-Antoinette Katoto, oubliée, qui a donné l’avantage aux siennes d’une demi-volée en pivot (1-2, 69e). Dix des treize derniers buts des Bleues proviennent d’un coup de pied arrêté. Match retour mardi prochain, à Saint-Étienne.

Angleterre (4-3-3) : Earps (Hampton, 3e) – Bronze, Bright, Williamson, Carter – Stanway (Kirby, 79e), Toone, Walsh – Mead (Kelly, 79e), Russo, Hemp. Entraîneuse : Sarina Wiegman.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida (Périsset, 86e), Lakrar, Renard, Bacha – Karchaoui, Toletti, Dali (Le Garrec, 90e+1) – Cascarino (Henry, 69e), Katoto (Ribadeira, 90e+1), Diani. Entraîneur : Hervé Renard.

