« La première période était indigne de l’équipe de France », peste Hervé Renard

Une défaite qui passe mal.

Après avoir concédé sa première défaite des qualifications à l’Euro 2025 mardi face à l’Angleterre, Hervé Renard a expliqué qu’il avait dû « trouver les mots justes » pour remotiver les troupes à la pause, où les Françaises étaient menées 2-0. « Dire les mots justes, c’est regarder les joueuses dans les yeux et leur dire que la première période était indigne de l’équipe de France », tonne celui qui se qualifie de « manager » de l’équipe de France.

« On n’a pas joué toutes ensemble en première période, on l’a raté en tant que collectif, explique-t-il. On a eu une très bonne réaction en deuxième période, quand vous êtes manager il faut employer les mots justes. Et j’ai été juste avec elles à la fin du match en saluant leur belle détermination, le bon pressing… Mais on avait un handicap de 2-0. On s’est puni un peu nous-mêmes. »

Rendez-vous avant les JO, pour se rattraper face à la Suède et à l’Irlande.

Les Bleues trébuchent sur l’Angleterre