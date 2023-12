Les Bleues reviennent en force au classement FIFA

La Suède, troisième de son groupe en Ligue des nations, nous a fait de place.

Évincées du top 3 du classement FIFA (avec une glissade à la cinquième place) depuis la défaite en demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, les Bleues retrouvent le confort d’une place sur le podium. L’équipe de France passera les fêtes à la troisième position derrière l’Espagne, leader pour la première fois de son histoire et les États-Unis, deuxièmes. Une troisième place encourageante qui récompense la campagne presque parfaite en Ligue des nations (5 victoires et 1 match nul). L’année prochaine, les Bleues auront fort à faire avec trois enjeux principaux : le Final Four de cette Ligue des nations, les qualifications à l’Euro 2025 et évidemment le tournoi olympique. Cela faisait vingt mois que les deux équipes de France n’avaient pas été sur le podium de ce classement en même temps.

🆕 Le nouveau #ClassementFIFA féminin est paru ! 🚨 👑 L'Espagne s'empare du trône 🇪🇸 🥉 La France grimpe sur le podium 🇫🇷 📈 Meilleure progression pour la Namibie 🇳🇦 🌍 192 équipes classées : un record 🙌 📊 Le classement complet 👉https://t.co/BN3zYmhvdf pic.twitter.com/o2isbLM81x — FIFA (Français) (@fifacom_fr) December 15, 2023

À noter aussi, dans ce classement, le retour de la Corée du Nord et l’arrivée de nouvelles équipes (République centrafricaine et Macao) portant le nombre de sélections à 192, un record pour la FIFA. Ce record pourrait d’ailleurs être battu l’année prochaine car six sélections sont à seulement un match, contre quelconque autre équipe déjà classée, pour obtenir les cinq rencontres nécessaires et entrer dans le divin classement.

Belle journée pour le foot français : les filles du Paris FC ont battu le Real Madrid, les Bleues grimpent sur le podium et les garçons prennent de l’avance au classement UEFA.

Une photo accable Luis Rubiales