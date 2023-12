Une photo accable Luis Rubiales

Qu’il fasse la même chose avec Rodri, pour voir.

Déjà accusé d’avoir embrassé de force Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde, et suspendu trois ans par la FIFA pour cette raison, Luis Rubiales aurait fait d’autres victimes. Accusé de comportements inappropriés sur plusieurs joueuses anglaises à cette même occasion par Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise, une photo publiée par Her Sport semble confirmer ses accusations. Sur le cliché en question, l’ancien président de la Fédération espagnole dépose un baiser sur la joue de Lucy Bronze, latérale de Three Lions, avec le bras placé autour de son cou. La photo vient donc confirmer la première partie des accusations de Debbie Hewitt, qui ajoute également que Rubiales a « attrapé et caressé » le visage de Laura Coombs, autre joueuse anglaise.

In a new report, FIFA's Disciplinary Committee found that former Spanish Football Association president Luis Rubiales “seemingly forcefully kissed” another player in addition to Spain's Jennifer Hermoso at the World Cup final.

