Luis Rubiales accusé de comportements inappropriés avec les joueuses anglaises

Une casserole de plus pour Luis Rubiales.

L’ancien président de la fédération espagnole de football fait l’objet d’une nouvelle accusation, plus de trois mois après avoir embrassé de force Jenni Hermoso sur le podium de la Coupe du monde fin août. Dans un rapport publié ce mercredi par la FIFA, confirmant sa suspension de trois ans de toutes activités liées au football, la présidente de la fédération anglaise Debbie Hewitt dénonce « divers comportements inappropriés » de Luis Rubiales « avant, pendant et après la cérémonie de remise des médailles ».

La représentante des Lionesses explique que Luis Rubiales, dont le comportement est jugé comme « agressif », a « tenu et caressé » le visage de Laura Coombs et « embrassé Lucy Bronze avec force ». Elle note aussi que l’attitude de l’ex-dirigeant ibérique était d’autant plus « scandaleuse » vis-à-vis des joueuses espagnoles : « J’étais profondément mal à l’aise et embarrassée. (…) J’ai été un peu choquée par ce que j’ai vu. Il les attrapait très fort. Certaines se sont fait frotter le dos, une s’est fait taper les fesses, d’autres ont été saisies par le bras, plusieurs ont été soulevées… »

À noter que pour se défendre, Luis Rubiales a confondu Laura Coombs et Leah Williamson, pourtant forfait pour le Mondial.

