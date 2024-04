Pour Luis Rubiales, Jennifer Hermoso est « une manipulatrice »

La parole est à l’accusé.

Luis Rubiales ne sort pas du bois par hasard, alors que le parquet a requis la semaine dernière deux ans et demi de prison ferme contre l’ancien président de la Fédération espagnole, dont une pour « agression sexuelle » et le reste pour « délit de coercition », à la suite de son baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la remise des médailles à la dernière Coupe du monde. Le dirigeant a donné une interview à la Sexta, qui a publié un teaser dans lequel on le voit charger la joueuse espagnole : « Je pense que la manière dont elle a qualifié mes propos est manipulatrice. »

Pour rappel, Rubiales est également englué dans une autre affaire concernant des irrégularités présumées dans des contrats passés avec l’Arabie saoudite lorsqu’il était dirigeant du football espagnol. « C’est un mensonge de prétendre que je possède des terrains à bâtir pour la construction d’hôtels en Arabie saoudite, se défend-il. Tout cela a été dit. […] L’argent sur mon compte est le produit de mon travail et de mes économies. »

Sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis le 21 mars, Rubiales va se rendre à la gendarmerie ce mercredi, selon Marca.

