La mère de Jennifer Hermoso a fait un AVC pendant l’affaire Rubiales

L’été dernier, alors que l’Espagne est sacrée championne du monde, Jenni Hermoso se voit privée d’un moment de bonheur simple en se faisant embrasser de force et à la vue de tous par Luis Rubiales, alors président de la fédération espagnole. Cette affaire a emmené devant la justice espagnole l’ancien défenseur, qui a été démis de toutes ses fonctions par la FIFA pour cet acte qualifié d’agression sexuelle. Pourtant, les conséquences sont vastes, et les proches de Jenni en ont payé le prix fort.

Dans un entretien accordé à l’émission Planeta Calleja, la joueuse de 33 ans revient sur un épisode forcément marquant. « Je ne pensais qu’à ma mère, et cette histoire m’a fait beaucoup de mal, témoigne la nouvelle attaquante des Tigres de la UANL. Cela me met très en colère parce que ma mère est le pilier de ma vie, elle a toujours été un exemple à suivre, je l’aime de toutes mes forces. Il y a un jour où je devais me rendre au Mexique, et le destin a fait que, ce jour-là, je décide finalement de ne pas y aller. Les dirigeants me laissent rester quelques jours de plus et me donnent la possibilité de partir pour le week-end. Avant que je ne parte, ma mère a eu un accident vasculaire cérébral. Heureusement, elle n’a gardé aucune séquelle. Je pense que le destin m’a placée là pour l’aider ce jour-là. »

Au bon endroit, au bon moment, l’inverse de Rubiales donc.

