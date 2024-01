La FIFA confirme la suspension de Luis Rubiales

Luis Rubiales restera loin du football.

Le 30 octobre 2023, la commission de discipline de la FIFA avait suspendu Luis Rubiales pour une durée de trois ans. Cette suspension faisait suite à son agression sexuelle sur Jenni Hermoso après le triomphe de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2023, le 20 août. Le désormais ex-président de la Fédé espagnole avait embrassé la joueuse sans son consentement. Après avoir pris connaissance de sa suspension, il avait fait appel de cette décision, considérant sa sanction disproportionnée.

FIFA have dismissed the appeal by Luis Rubiales banning him from all football-related activities at national and international levels for three years pic.twitter.com/Q2ZnrK54yg

— Asif Burhan (@AsifBurhan) January 26, 2024