Jenni Hermoso dénonce son ex-sélectionneur Jorge Vilda

Elle n’aura vraiment pas eu la vie tranquille pendant cette compétition.

Dans une interview donnée dans l’émission Planeta Calleja de la TVE, Jenni Hermoso est revenue sur le contrôle qu’exerçait Jorge Vilda, ex-sélectionneur de l’Espagne, sur son groupe. Championnes du monde 2023, les Espagnoles ont, selon elle, évolué dans un environnement malsain : « Quand nous allions dormir, nous devions laisser la porte ouverte et attendre qu’il entre le soir pour nous parler. Il disait que c’était le seul moment où il pouvait nous parler personnellement. Entre la première porte et la dernière porte, parfois certaines joueuses s’endormaient. Lorsque nous faisions des courses, il nous attendait et nous demandait ce que nous avions dans nos sacs.»

Licencié après le sacre, Jorge Vilda avait déjà fait l’objet de nombreuses critiques de la part de plusieurs joueuses décrivant une ambiance qui affectaient leur santé mentale. En 2021, dans le livre No las llames chicas, llámalas futbolistas de la journaliste Danae Boronat, l’attitude de l’ancien sélectionneur avait déjà été décrite : « Il nous traitait comme des enfants, alors que certaines d’entre nous avaient presque son âge. C’était très compliqué parce qu’il était très autoritaire, au point qu’il passait dans les chambres pour voir si nous étions là à 23 heures.»

Ils sont éduqués sur le consentement en Espagne ?

