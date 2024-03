Un rapport parlementaire britannique préconise des chaussures spécialement conçues pour les femmes

Que ceux qui ont pensé « talons » sortent.

Dans le football féminin, une blessure touche particulièrement les joueuses : les ruptures du ligament croisé antérieur du genou (LCA). Ce constat, partagé par l’UEFA, a mené la commission « Femmes et Égalité » du Parlement britannique à se pencher sur la question. Ce mardi, elle a rendu son rapport public et appelle l’ensemble du secteur sportif à développer du matériel spécifiquement conçu pour les femmes et adapté à leurs problématiques. La commission souligne également la différence de traitement entre les hommes et les femmes. « Nous sommes convaincus qu’un problème de santé d’une ampleur similaire affectant les footballeurs masculins d’élite aurait reçu une réponse plus rapide, plus approfondie et mieux coordonnée », alerte le rapport.

L’année dernière, lors de la Coupe du monde 2023, Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto, Beth Mead, et d’autres encore… avaient dû déclarer forfait à cause de blessures au genou. Des blessures qui auraient donc pu être évitées avec du matériel adapté. La PDG de The Well HQ, Baz Maffet, regrette qu’il n’existe qu’une seule marque – IDA Sports – qui produise spécifiquement des chaussures pour femmes, mais à un prix très élevé.

Oui, le foot féminin en a encore sous la semelle.

