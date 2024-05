Delphine Cascarino dans l’équipe type de la saison après avoir joué... six matchs

Le vote de la facilité.

Lors de la cérémonie des trophées UNFP de ce lundi, le meilleur onze du championnat féminin a été désigné. Une équipe à l’accent du Paris Saint-Germain et de l’Olympique lyonnais, puisque neuf des joueuses choisies évoluent dans ces deux clubs. Parmi elles, on retrouve évidemment Tabitha Chawinga du PSG, meilleure buteuse du championnat et élue meilleure joueuse de la saison, Chiamaka Nnadozie, la gardienne du Paris FC, mais aussi Delphine Cascarino, internationale française n’ayant pourtant pas eu beaucoup d’occasions de briller cette saison.

La Fenotte n’a en effet pris part qu’à six rencontres de championnat en 2023-2024, dont seulement deux en tant que titulaire. L’attaquante n’a d’ailleurs pas eu l’occasion de se montrer décisive, puisqu’elle n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive lors de ses quelques apparitions. Elle avait en réalité été victime d’une grave blessure au genou en mai 2023, qui l’avait éloignée des terrains pendant huit longs mois.

De Paris à Lyon en passant par Le Havre 🚆 Voici le 11 type de @D1arkema 🏆 Félicitations mesdames ! 👏 #TropheesUNFP pic.twitter.com/PS7QmHdzFa — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Une nouvelle preuve que les équipes types de la saison n’ont pas la moindre valeur.

Les Lyonnaises détruisent Reims et rejoignent le PSG en finale de D1