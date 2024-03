Les Lyonnaises valident leur place en demies

Olympique lyonnais 4-1 SL Benfica

Buts : Cascarino (43e, 51e), Diani (90e+1), Amado (CSC, 90e+5) pour les Fenottes // Alidou d’Anjou (45e) pour les Aigles

Après un match aller poussif et toujours sans Ada Hegerberg, les Lyonnaises se devaient de proposer mieux devant leur public pour espérer rallier des demi-finales dont elles étaient privées depuis la saison 2021-2022. Une prestation bien mieux maîtrisée par les protégées de Sonia Bompastor qui ont fini par s’imposer 4-1 au Groupama Stadium, pour un score cumulé de 6-2.

Le doublé pour Cascarino

De retour à la compétition en janvier dernier, Delphine Cascarino a retrouvé la pleine mesure de son talent. Buteuse par deux fois, l’attaquante de 27 ans a une nouvelle fois montré la pleine mesure de son talent. Avant de trouver une première fois la faille, l’internationale tricolore s’est illustrée dès le début de la rencontre en servant parfaitement Eugénie Le Sommer qui a envoyé sa frappe sur la gardienne lisboète (6e). ELS a même failli chiper la vedette à sa coéquipière après la bonne récupération de Kadidiatou Diani, mais la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France a manqué sa reprise alors qu’elle n’avait plus qu’à propulser le cuir au fond des filets de Lena Pauels (20e). Juste avant la mi-temps, sur un tir lobé parfaitement ajusté, Cascarino est parvenue à ouvrir le score pour les Fenottes (1-0, 43e). Mais c’était compter sans la grinta portugaise. Comme au match aller, après une passe exceptionnelle de Kika Nazareth, Marie-Yasmine Alidou d’Anjou est venue tromper la défense lyonnaise pour recoller au score au meilleur des moments (1-1, 45e).

Delphine Cascarino from loooooooong range! Lyon put a strangle hold on this game. 😵 Watch the UWCL LIVE and FREE on https://t.co/2p9YPKh0hM#UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/v7HvXSWDf2 — DAZN Football (@DAZNFootball) March 27, 2024

Comme en première période, la numéro 20 des Fenottes a régné sur le front de l’attaque et s’est même permis de livrer un nouveau bijou, une frappe tendue, propulsée dans les cages benfiquistes sur laquelle Paulen n’a pas eu le temps d’intervenir (2-1, 51e), inscrivant ainsi son deuxième but en trois matchs de Ligue des champions cette saison. Cascarino ne s’est pas ménagée jusqu’à son remplacement, multipliant les offrandes qui auraient pu se convertir en but si ses coéquipières avaient été plus adroites face aux cages, à l’image de Lindsey Horan (73e). Acculées, les joueuses de Benfica ne sont pas parvenues à se créer d’occasion franche au cours de cette seconde mi-temps. Dans le temps additionnel, Diani est venue confirmer la victoire lyonnaise après un cafouillage dans la défense portugaise (3-1, 90e+1), avant de pousser une nouvelle fois les Benfiquistes à la faute en provoquant le CSC d’Amado (4-1, 90e+5). Les Lyonnaises devront attendre jeudi pour connaître le nom de leur futur adversaire : ce sera soit un choc 100% français face au Paris Saint-Germain soit un duel contre Häcken en cas d’exploit des Suédoises.

OL (4-3-3) : Endler – Carpenter, Mbock, Gilles, Bacha (Morroni, 70e) – Van de Donk (Majri, 63e), Horan, Dabritz (Egurrola, 46e) – Diani, Le Sommer (Dumornay, 46e), Cascarino (becho, 76e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

Benfica (3-4-3) : Pauels – Ucheibe, Costa, Lais – Amado, Faria (Silva, 57e), Gasper, Sousa Alves – Nazareth, Davidson, Alidou d’Anjou (Almendariz, 90e+6). Entraîneuse : Filipa Patão.

