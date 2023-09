Didier Ollé-Nicolle porte plainte à son tour contre Diani

La réponse du berger à la bergère.

Au lendemain de l’annonce de la plainte de Kadidiatou Diani contre Didier Ollé-Nicolle pour agression sexuelle, l’ancien entraîneur de l’équipe féminine du PSG a décidé de répliquer et a fait savoir via son avocat qu’il portait plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre son ancienne joueuse. Dans un communiqué publié par ses avocats, il « conteste fermement les accusations et rappelle qu’à la suite d’accusations connexes relayées au mois de mai 2022, il a déjà été entendu par la justice sous le régime de l’audition libre et qu’aucune charge n’a été retenue contre lui ».

Selon le communiqué, la plainte « vise apparemment des faits anciens de deux ans dont il ignore tout, et intervient quelques semaines seulement après sa constitution de partie civile à l’encontre du compagnon de Madame Diani ». L’attaquante de 28 ans reproche notamment à son ex-entraîneur des faits qui datent de 2021 où l’entraîneur « aurait touché les fesses de plusieurs d’entre elles à l’aide d’une batte de base-ball miniature » après un autre incident lors duquel il lui aurait « mis une main aux fesses » à la mi-temps d’un match amical à Toulouse. Pour rappel, Didier Ollé-Nicolle a quitté le PSG en mai 2022.

