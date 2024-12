Bafétimbi Gomis inaugure un complexe sportif à son nom

Bafé revient à la maison.

Un mois après avoir tiré sa révérence, Bafétimbi Gomis (39 ans) est revenu là où tout a commencé : à Toulon, sa ville d’enfance. Ce dimanche, l’ancien attaquant international (12 sélections, 3 pions) a inauguré un complexe sportif flambant neuf portant son nom, niché dans le quartier de la Beaucaire à Toulon, là où il tapait ses premiers ballons avant de filer à Saint-Étienne à 14 piges, rapporte L’Équipe.

Tout pour Toulon

Aux côtés de la maire de la ville, visiblement fière de « son » champion, le double vainqueur de la Ligue des champions asiatique avec Al-Hilal (2019 et 2021) n’a pas caché son émotion. « Une immense fierté. On ne sait pas toujours où l’on va, mais on sait d’où l’on vient. Je serai tout le temps là pour cette ville », a lâché l’ancien buteur de l’OM, visiblement touché. Avant d’ajouter qu’il aimerait s’investir dans des projets éducatifs et sportifs dans les écoles et quartiers de la région.

Sous un soleil varois, Gomis s’est aussi replongé dans ses souvenirs de gamin : ramasseur de balles au Sporting Toulon, au Mayol ou à Bon Rencontre. Et comme un clin d’œil à son passé, il n’a pas écarté l’idée de redonner un coup de boost au club local, qui végète en N2 (6e du groupe A). « Pourquoi pas un jour, avec des partenaires », glisse le double champion de Turquie avec Galatasaray (2018, 2023), la tête déjà ailleurs.

Une panthère au ter-ter.

