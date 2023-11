Des supporters de Toulon provoquent l’interruption du match face à Jura Sud

Même loin du feu des projecteurs…

Ce devait n’être qu’une banale rencontre du groupe A de National 2, mais le duel entre Jura Sud Foot et le Sporting Club de Toulon a été quelque peu mouvementé. Mal embarqués, les Varois encaissent un premier but d’entrée de jeu à la suite d’un lob de Sanounou Sidibé sur Simon Ternynck, avant de voir Oumar Diop écoper d’un rouge dix minutes après le coup d’envoi. Pas de quoi arranger les affaires du Sporting, actuellement 9e (sur 14) de son groupe et dont la dernière victoire remonte au 23 septembre dernier.

Las, une cinquantaine de supporters toulonnais a alors fait son apparition au stade municipal de Moirans-en-Montagne pour exprimer son mécontentement. Après avoir forcé l’entrée, les contestataires auraient ensuite frappé un stadier et envoyé deux fumigènes sur la pelouse, provoquant l’interruption de la rencontre pendant une demi-heure, jusqu’à ce que l’intervention de la police ne convainque le délégué de la rencontre de sommer les 22 acteurs de retourner sur la pelouse. Finalement, les locaux ont doublé la mise et grimpent à la dixième place, la première de relégable, à un point de… Toulon.

Les 500 bornes retour jusqu’à la maison risquent de peser moins lourd que la sanction à venir.

