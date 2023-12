Le fils de Cris veut devenir « le meilleur défenseur de National 2 »

Il n’a jamais voulu devenir policier.

Détrompez-vous, Vinicius Gomes n’est pas le frère de l’ailier du Real Madrid, mais bel et bien le fils de la légende lyonnaise, Cris. Le joueur de 25 ans évolue au poste de défenseur central et a rejoint le Sporting Club de Toulon l’été dernier. Il s’est ainsi exprimé sur ses ambitions sportives dans les médias du club. Formé au Clube Atlético Juventus en 2019, Gomes a souhaité suivre les traces de son papa en quittant sa terre natale pour la France, au Stade poitevin d’abord, puis à l’AS Saint-Priest et donc aujourd’hui à Toulon.

Devenu une petite référence en National 2 – la seule division où il a évolué depuis son arrivée dans l’Hexagone – avec 70 apparitions, Vinicius Gomes veut apposer sa marque sur le quatrième échelon national : « Je veux être le meilleur défenseur de N2. » Un projet honorable, avant de peut-être voir plus haut : « J’ai toujours l’ambition de jouer un jour la Ligue des champions, comme mon papa, et d’être un sélectionné avec la Seleção. » Auteur de deux buts en dix rencontres cette saison, le fils de Cris prend son temps.

Et en plus, il a beaucoup de cheveux.

