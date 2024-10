Viktor Gyökeres s’estime plus dangereux que la chicha

On attend son association avec Pipão sur le front de l’attaque.

Depuis quelques jours, l’attaquant du Sporting Lisbonne Viktor Gyökeres est au centre d’une polémique au Portugal, à la suite de la diffusion d’une vidéo où l’on voit l’attaquant suédois fumer le narguilé dans une boîte de nuit lisboète, à la suite de la victoire face à Casa Pia le 5 octobre dernier (2-0). Critiqué pour son attitude, la révélation du début de saison a préféré manier l’humour au moment de s’exprimer sur le sujet, après la victoire des Suédois en Estonie ce lundi soir en Ligue des nations (0-3), comme le rapporte le média suédois Aftonbladet – décidément en feu cette semaine – : « C’est plus dangereux de me rencontrer sur le terrain. C’est à cela qu’ils devraient penser plutôt que de parler sur moi ».

Aperçu en train de fumer la shisha lors d'une soirée (avec des coéquipiers), Gyökeres a répondu aux critiques : "Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peu importe". Et il a lancé : "C'est plus dangereux de me croiser sur le terrain." pic.twitter.com/2xSH3XI2H3

