Teddy Bertin débarque au Sporting Club de Toulon

Un nouveau capitaine sur la Rade.

Le Sporting Club de Toulon a décidé de se séparer de son entraîneur Eric Rech, lundi matin, après une nouvelle défaite, ce samedi 1er avril, à domicile face à Grasse (2-0). La situation n’était plus tenable, les Toulonnais n’étant que 12es sur 14 de leur poule de National 2, après 23 journées, et donc bien englués dans la zone de relégation. Pour le remplacer, le Sporting est allé chercher Teddy Bertin, âgé de 52 ans.

Teddy Bertin est le nouveau coach Azur et Or https://t.co/8bySZPz6U9 — Sporting Club Toulon (@sportingtoulon) April 3, 2023

L’ancien défenseur aux 300 matchs en Ligue 1 (OM, Strasbourg et Le Havre) va devoir succéder à l’ancien entraîneur d’Aubagne qui avait 32% de victoires en N2 (7 en 22 matchs de championnat), pour une moyenne de 1,14 point par match. Passé notamment par Boulogne-Billancourt (2019-2020) et l’AS Beauvais (2020-202), Bertin va avoir du pain sur la planche afin de reproduire le même exploit qu’il a réalisé avec l’Olympique de Saint-Quentin l’an passé. « Je souhaite que les supporters continuent à venir nous encourager. On a besoin d’un 12e homme comme eux qui peut transcender les joueurs. Il faut aussi que l’on soit toujours positif parce que la négativité n’amène rien », a-t-il déclaré sur le site du club.

Il pourra pour cela compter sur son dernier rempart : Yoan Cardinale.

Les ultras parisiens solidaires des Toulonnais