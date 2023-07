La légende de l'AS Monaco Christian Dalger est décédée

Ancien attaquant du SC Toulon (son club formateur) et de l’AS Monaco (333 matchs sous le maillot à la diagonale), capé en équipe de France à six reprises entre 1974 et 1978 (avec le but qui avait scellé la qualification au Mondial argentin, et une participation à celui-ci), Christian Dalger est décédé ce samedi à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie.

L’AS Monaco a appris avec une grande tristesse la disparition de son ancien attaquant, champion de France 1978 et vainqueur de la Coupe de France en 1980, Christian Dalger, qui s'est éteint hier soir. À la famille et aux proches de Christian, le Club adresse ses plus sincères… pic.twitter.com/HdFQzweqTu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 2, 2023

Classé 558e du top 1000 de So Foot, il avait passé onze ans à l’ASM, permettant au club de la principauté de retrouver l’élite et de remporter le championnat dès la saison de la remontée, en 1977-1978 (8 buts en 36 matchs), formant une paire mémorable avec le monstre sacré Delio Onnis. Avec Monaco, il soulèvera aussi la Coupe de France 1980, avant de se reconvertir sur le banc, entraînant notamment Toulon, l’ES Vitrolles, la sélection du Mali ou le RC Kouba en Algérie. « Je le mettais au même niveau que Platini en talent pur, dira Jean Petit dans les colonnes de L’Équipe. Il éliminait, provoquait, centrait et si Delio Onnis compte 299 buts en D1, c’est aussi parce que Dalger lui en a fait marquer un sac. C’était un joueur de la passe, mais il marquait aussi. »

« J’ai vécu une vie normale, comme la plupart des joueurs de D1 de l’époque , nous confiait Dalger l’an passé. Avant, on ne parlait pas de Dalger, parce que je n’avais pas Onnis. Mais voilà, il m’est arrivé un truc vraiment extraordinaire : cette connexion qui s’est créée entre Delio et moi. Notre complicité était quasi innée. C’est quelque chose que je ne m’explique pas, ça restera toujours impossible à analyser, un peu mystérieux. On était juste deux vagabonds sur un terrain de football, et ça a marché. »

Joueur du @sportingtoulon, de @AS_Monaco (champion de France 1978) et de @equipedefrance (6 sélections), reconverti entraîneur en France et en Afrique, Christian Dalger s'en est allé ce 1er juillet à 73 ans. À sa famille, à ses proches, @UNFP présente ses sincères condoléances. pic.twitter.com/PIV4hLvs0G — UNFP (@UNFP) July 1, 2023

« Ma carrière, mes buts, tout ça, c’est très joli, nous confiait de son côté Onnis en novembre dernier. Mais tout seul, je n’aurais pas pu le faire. Ce qu’il me reste avant tout, ce sont ces personnes-là, qui m’ont aidé à marquer tous ces buts. Des gars incroyables comme Christian Dalger, Albert Emon et plein d’autres qui mériteraient tout autant d’être cités. Si tu m’appelles aujourd’hui de France, c’est en grande partie grâce à eux. Je ne les oublie pas. Je sais qu’ils ne m’ont pas oublié non plus. »

