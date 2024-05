Monaco piétine Clermont et conforte sa deuxième place

Monaco 4-1 Clermont

Buts : Minamino (16e), Embolo (37e) et Ben Yedder (57e et 87e) pour l’ASM // Cham (34e) pour les Auvergnats

Facile.

Après sa défaite à Lyon la semaine passée, Monaco n’a pas tremblé et s’est imposé face à Clermont dans le deuxième match de ce samedi. La bande d’Hütter prend ainsi une belle option sur la deuxième place, alors que les Auvergnats restent derniers et sous la menace d’une victoire des Messins face à Rennes qui les enverrait directement en Ligue 2. Sur la première tentative des siens, Takumi Minamino a douché les espoirs clermontois d’une frappe enroulée sur un ballon mal renvoyé par Caufriez (1-0,16e). Sans un double-raté de Ben Yedder (20e), les Rouge et Blanc auraient même pu faire le break dans la foulée. Mais les Auvergnats sont sortis de leur léthargie en fin de première période, un temps fort conclu par l’égalisation de Muhammed Cham sur un excellent centre de Virginius (1-1, 34e).

L’Autrichien n’a même pas eu le temps de savourer son 7e but de la saison puisque trois minutes plus tard, une combinaison entre Minamino et Ben Yedder a permis à Breel Embolo (de retour de blessure) d’inscrire son premier but sur l’exercice 2023-2024 (2-1, 37e). Au retour des vestiaires, Pelmard est complètement passé au travers de son intervention et a laissé Ben Yedder mystifier Mory Diaw (3-1, 57e). De quoi faire abandonner les hommes de Pascal Gastien, qui n’ont jamais semblé en capacité de revenir dans cette deuxième période jouée au ralenti par les deux équipes. Monaco aurait même pu enfoncer encore un peu plus Clermont, si Balogun n’avait pas perdu son duel face à Mory Diaw (74e). Les joueurs de la Principauté ont finalement plié le match grâce au second but de Ben Yedder, impitoyable devant la cage (87e, 4-1).

Ce soir, pas le choix : toute l’Auvergne sera Rennaise.