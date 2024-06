Pronostic Croatie Italie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Suite de la troisième et dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2024. Ce lundi soir, le groupe B, considéré comme le groupe de la mort, va livrer son verdict. Si vous souhaitez parier sur la rencontre Croatie Italie, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

Nos pronostics Croatie Italie

La Croatie, la fin d’un règne

Portée pendant plusieurs compétitions par une génération dorée, la Croatie affiche lors de cet Euro ses premiers signes de déclin. En effet, balayée lors de la 1re journée par l’Espagne (3-0), la sélection au damier a été incapable de réagir contre l’Albanie, qui ne fait pourtant pas partie du gratin européen. En effet, lors de cette rencontre, les Croates peuvent même s’estimer heureux d’avoir pris un point, car c’est bien les Albanais qui ont montré le meilleur visage (2-2). Avec un seul point, la Croatie est dernière de son groupe mais peut renverser la situation ce lundi. Dans cette affiche aux allures de 16e de finale, la question est de savoir si les Croates vont renaître de leurs cendres ou voir la fin d’une génération se confirmer.

L’Italie a les cartes en main

Championne d’Europe en 2021, l’Italie est venue en Allemagne avec l’objectif de défendre son titre. Après avoir manqué le Mondial 2022, la Squadra Azzurra a fini deuxième de son groupe des éliminatoires de l’Euro derrière l’Angleterre. Déterminée à partir sur de bonnes bases cet été, l’Italie s’est fait surprendre dès les premières secondes contre l’Albanie. Toutefois, les partenaires de Donnarumma ont parfaitement réagi dans le sillage des excellents Chiesa et Barella pour remporter cette première rencontre (2-1). En revanche, les Italiens n’ont pas connu la même réussite contre une Espagne tout simplement meilleure. Face à une Roja qui a imposé un rythme élevé, la bande de Spalletti s’est contentée de subir la plupart du temps. Malgré une vaine réaction en fin de rencontre, l’Italie doit ce score flatteur de 1-0 (CSC) aux parades de son portier Donnarumma.

La Croatie avec ses intouchables, l’Italie avec ses cadres

Dalić avait été clair avant le match contre l’Albanie, il ne se voit pas jouer sans ses intouchables que sont Brozović, Modrić et Kovačić. Capable de coups d’éclat, le 3e du dernier Mondial va certainement abattre sa dernière carte contre l’Italie. En plus du trio magique, on retrouve Pašalić, Kramarić ou Perišić. Étincelant avec Manchester City, Gvardiol, à l’image de ses coéquipiers en club que sont De Bruyne et Foden, n’évolue pas à son niveau habituel. En face, Spalletti semble avoir un XI bien en place. En souffrance face à Williams et Ayoze, Di Lorenzo pourrait voir sa place être menacée. Pour le reste, le technicien italien devrait s’appuyer sur les mêmes éléments que lors des 2 premières rencontres. On pense notamment aux solides milieux de terrain, Jorginho, Barella, ou encore Pellegrini.

Les compositions probables pour ce Croatie – Italie :

Croatie : Livaković – Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perišić – Modrić, Brozović (ou Pašalić), Kovačić – Majer, Budimir, Kramarić.

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo (ou Darmian), Bastoni, Calafiori, Dimarco – Barella, Jorginho – Frattesi, Pellegrini, Chiesa – Scamacca.

L’Italie au-dessus de la Croatie

Cette affiche s’annonce passionnante puisqu’elle est déterminante pour la suite de la compétition. La Croatie sort de deux prestations décevantes mais est capable de se relancer sur un seul match. Avec ses cadres expérimentés, la sélection au damier a montré ses ressources lors des dernières grandes compétitions. Toutefois, malgré une piteuse prestation face à l’Espagne, la Squadra Azzurra est championne en titre et part favorite de cette affiche pour s’imposer.

