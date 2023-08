Monaco à la fête à Clermont

Clermont 2-4 Monaco

Buts : Wieteska (7e) et Cham (53e) pour les Auvergnats // Vanderson (26e), Ben Yedder (43e et 70e) et Akliouche (90e+3) pour l’ASM

Tiens, Monaco démarre fort sa saison pour une fois.

Porté par un doublé de son capitaine Wissam Ben Yedder, Monaco revient de Clermont avec un succès acquis de haute lutte (2-4).

Surprise de la saison dernière, Clermont attaque pourtant fort, Mateusz Wieteska profitant d’un raté de Philipp Köhn pour ouvrir le score sur corner (1-0, 7e). Après un numéro, Vanderson prend le poteau (10e), tandis qu’Andy Pelmard bute sur Philipp Köhn (18e). Mais le latéral brésilien trouve finalement la faille après un superbe une-deux avec Takumi Minamino (1-1, 26e), avant de voir Wissam Ben Yedder donner l’avantage aux visiteurs après une frappe sur le poteau de Fofana (1-2, 43e). Mis en examen pour viol, l’attaquant monégasque est sifflé par Gabriel Montpied.

Après la pause, Clermont appuie de nouveau sur le champignon : Mehdi Zeffane trouve le montant à son tour (48e), avant que Mohamed Cham ne fasse danser toute une défense pour égaliser (2-2, 53e). Insuffisant pour la bande de Pascal Gastien, à nouveau prise à défaut sur une action en plusieurs temps à l’issue de laquelle Wissam Ben Yedder dévie au fond le centre de Vanderson (2-3, 70e). La tête de Mehdi Zeffane file à côté (79e) et le club de la Principauté ramène déjà trois points sur le Rocher grâce à un petit dernier offert par sa pépite Akliouche, entrée en jeu (2-4, 90e+3).

Du spectacle, déjà.

Clermont (3-4-2-1): Diaw – Seidu, Wieteska, Pelmard – Zeffane (Konaté, 80e), Gonalons (Magnin, 80e), Gastien, Neto – Cham (Boutobba, 88e), Allevinah (Ogier, 76e) – Kyei (Andrić, 76e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Monaco (3-4-2-1): Köhn – Matsima, Maripán, Magassa – Vanderson, Fofana, Camara (Matazo, 46e), C. Henrique (Jakobs, 90e+3) – Minamino (Akliouche, 86e), Golovine (Diatta, 86e) – Ben Yedder (Boadu, 90e+1). Entraîneur : Adi Hütter.