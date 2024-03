Pronostic Monaco Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco de nouveau conquérant à Louis II face à Lorient ?

Si le Paris Saint-Germain est bien parti pour remporter un nouveau titre de champion, la lutte pour le podium est intense avec plusieurs équipes concernées. Parmi elles, on retrouve notamment l’AS Monaco. Le club du Rocher est actuellement en 3e position avec un seul point de retard sur Brest et seulement 3 de plus que Lille ou Lens. Pour prendre ses distances avec ses adversaires et s’installer durablement sur le podium, l’ASM doit retrouver son efficacité à Louis II. En effet, la formation dirigée par Adi Hütter reste sur 5 réceptions infructueuses avec 3 revers et 2 nuls. En revanche, les Monégasques se montrent performants loin de leur base comme ils l’ont démontré le week-end dernier en s’imposant à la Meinau face à Strasbourg (0-1) grâce à Ben Seghir. Pour affronter Lorient, le coach autrichien déplore les absences des Caio Henrique, Embolo, Salisu, Diatta ou Camara mais gardent un effectif de qualité avec les Ben Yedder (11 buts), Balogun, Golovin ou Fofana.

En face, Lorient se retrouve également engagé dans une lutte intense mais pour le maintien. En effet, pas moins de 5 équipes se trouvent dans un mouchoir de poche avec 2 unités séparant le FC Nantes, premier relégable au Havre (12e). Dans ce lot, on retrouve évidemment Lorient. Le club breton avait connu une première partie de saison délicate mais a profité du mercato hivernal pour ajuster son effectif. Ces apports se sont fait ressentir rapidement puisque les Merlus sont passés de la dernière position à la 15e place. Toutefois, l’équilibre reste fragile comme Lorient a pu le démontrer ces derniers temps en s’inclinant à domicile face à Nantes ou le week-end dernier contre Lyon (0-2). Epatant pour ses premiers pas avec le FCL, Bamba a inscrit 6 buts en 7 rencontres. Déterminé à retrouver les joies de la victoire à domicile, Monaco devrait s’imposer face à Lorient.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

