Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ UFC Nieppe vs ANST Chereng

Exceptionnel. Le coup franc est envoyé dans la boîte depuis la ligne médiane et trouve la tête d’un attaquant qui ne peut pas faire grand chose. Renvoyé par la défense, le ballon arrive dans les pieds du numéro 10 de Nieppe qui avait apparemment sorti la colle ce dimanche. La colle, et la vista. Via une louche délicieuse, l’artiste trouve son latéral gauche dans la surface. Lui ne se pose pas de question et envoie une sacoche sous la barre.

2/ US Rouhling vs ES Wies Woelf

Un grand classique de district. Sur les bords du rectangle vert, les cages demi-terrain n’ont pas été enlevées. De quoi cacher, ou presque, le latéral passeur décisif sur…une touche. À priori anodine, celle-ci arrive sur le numéro 10 qui se retourne et tente de trouver son attaquant dans la surface de réparation. Or, sur une pelouse haute à en cacher un tiers du ballon, le milieu offensif de Roulhing voit son centre pied gauche devenir un tir extraordinaire. Un temps dans le ciel, le ballon termine sa course pleine lucarne. Un régal.

3/ STRG SUC vs US Ittenheim

Sur un terrain synthétique, l’action construite par les U13 d’Ittenheim est superbe. Partie des défenseurs centraux, celle-ci se développe sur le côté droit grâce à un joli triangle. Le centre du pied gauche dans la surface de réparation est parfait. Mais alors, que dire du ciseau acrobatique envoyé par le petit avant-centre des visiteurs. Le gardien ne peut rien.

4/ JS Chambérienne vs US La Ravoire

Pelouse de district, centre de district. Puis, de l’art. Présent au second ballon à l’entrée de la surface de réparation, le milieu de terrain de La Ravoire contrôle poitrine puis décale son ailier sur le côté gauche. Et il faut croire que celui-ci est inspiré. Après s’être remis dans le sens du jeu via un splendide coup du sombrero, le trublion envoie une frappe imparable lucarne opposée. On s’incline, le gardien aussi.

5/ Bezons U Sect OM vs AS Beauchamp

Là encore, qui dit football de jeunes dit terrain synthétique. Dans le camp adverse, le numéro 10 de Bezons gratte le ballon dans les pieds de son vis-à-vis puis trouve son attaquant devant lui. La remise n’est pas très bonne mais fait l’affaire. Puis, la magie opère. Après un contrôle douteux, un slalom benarfesque. Un adversaire éliminé, puis deux, puis trois, et enfin le gardien d’une toute petite frappe. De quoi faire pousser des cris aux spectateurs présents. On comprend.

