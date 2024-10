Pronostic Aston Villa Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Aston Villa enchaîne face à Bologne

Aston Villa a terminé la saison prochaine dans le Top 4 de Premier League et s’est qualifiée pour la Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice dans cette compétition, les Villans sont allés s’imposer sur la pelouse des Young Boys de Berne (0-3). Ensuite, les partenaires de Lucas Digne ont réalisé un exploit en dominant le Bayern Munich (1-0) à Villa Park. Avec 6 points, Villa fait partie des équipes dominant le classement de cette Ligue des Champions et veut confirmer face à Bologne. En forme en Europe, le club de Birmingham connait également une excellente entame de saison en Premier League puisque les Villans sont en 4e position, à seulement 4 points de Liverpool, et avec le même nombre de points qu’Arsenal. Après le nul contre Manchester United pré-trêve internationale (0-0), la bande à Emery est allée s’imposer le week-end dernier à Craven Cottage face à Fulham (1-3) avec notamment une réalisation de Watkins. L’international anglais est toujours aussi menaçant (5 buts déjà cette saison) et peut compter sur le soutien du puissant Rogers et de la pépite Duran.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bologne a été la surprise de la dernière saison de Serie A en finissant en 4e position. Architecte de cette réussite, Thiago Motta a décidé de rejoindre la Juventus. Le départ du coach italien a été suivi par ceux de plusieurs joueurs cadres puisque Calafiori a atterri à Arsenal, Zirkzee à Man U ou Salemaekers à la Roma. Ces mouvements expliquent en partie l’entame poussive des Bolonais. En C1, ces derniers ont concédé le nul à domicile face au Shakhtar (0-0) avant de s’incliner à Anfield face à Liverpool (2-0). En Serie A, Bologne est actuellement en 13e position seulement. La formation dirigée par Italiano se montre solide puisqu’elle n’a perdu qu’une seule fois mais elle accumule les nuls (6 en 8 journées) qui ne lui permettent pas de progresser. Ce fut une nouvelle fois le cas le week-end dernier lors du déplacement au Genoa (2-2) avec 2 buts marqués en fin de match par Pinamonti. Pour compenser les départs de l’été, l’équipe italienne a notamment recruté le buteur toulousain Dallinga, qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. A domicile, Aston Villa devrait poursuivre son parcours parfait en disposant de Bologne.

► Le pari « Victoire Aston Villa » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 257€ (157€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 345€ (245€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Aston Villa – Bologne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Aston Villa – Bologne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Aston Villa – Bologne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Bologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Genesio, Vlahović, Oblak : les notes de la soirée