Pronostic Sturm Graz Sporting : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Sporting en patron face au Sturm Graz

L’an passé, le Sturm Graz a mis fin à l’hégémonie du RB Salzbourg en Autriche. Qualifié pour cette Ligue des champions, le club autrichien connaît une entame délicate avec deux revers concédés lors des 2 premières journées. Le Sturm a tout d’abord perdu à Brest (2-1) avant de s’incliner à domicile contre le Club Bruges (0-1) qui ne sont pas les 2 plus fortes formations de cette C1. Ce mardi, les Autrichiens héritent d’un plus gros morceau avec le Sporting. En championnat, les hommes d’Ilzer se comportent bien puisqu’ils sont en tête avec 6 points d’avance sur son plus sérieux concurrent, Salzbourg, qui accuse 2 matchs de retard. Le Sturm sort d’un très beau succès contre le Grazer AK (5-2) avec un excellent Kiteishvili. En plus de l’international Géorgien, les joueurs à suivre au Sturm Graz sont les Horvat, Jatta ou Biereth.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Sporting a dominé le championnat portugais l’an passé. Sur cette lancée, les hommes d’Amorim se montrent intraitables puisqu’ils viennent de remporter les 8 premiers matchs disputés en Liga portugaise. Le bilan est incroyable avec 27 buts inscrits, pour 2 encaissés. Le week-end dernier, le Sporting était engagé en Coupe où ils ont pris le dessus sur Portimonense avec un doublé d’Harder. Lors de ce match, le coach portugais avait fait tourner en prévision de ce match européen avec notamment un Gyokeres, impressionnant meilleur buteur du club avec 11 buts, débutant sur le banc. En Ligue des Champions, les Lisboètes ont dominé Lille (2-0) lors de la 1re journée avant de prendre le point du nul au PSV (1-1). La bande à Amorim se déplace en Autriche pour faire fructifier cette bonne entame et profiter d’un adversaire à sa portée. En forme, le Sporting devrait s’imposer contre le Sturm Graz qui semble un cran en-dessous.

► Le pari « Victoire Sporting avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 185€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Gyokeres buteur » est coté à 1,68 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 168€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Sturm Graz – Sporting

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Sturm Graz – Sporting sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sturm Graz – Sporting avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sturm Graz Sporting encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Viktor Gyökeres s’estime plus dangereux que la chicha