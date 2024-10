Pronostic Girona Slovan Bratislava : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Girona se reprend face au Slovan Bratislava

Sensation de la dernière saison de Liga, Girona avait fini sur le podium derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette réussite a attiré les meilleurs clubs européens qui ont recruté les cadres de ce beau parcours puisque Dovbyk a rejoint la Roma, Savinho est à Man City, Couto au Borussia Dortmund ou Garcia à Leverkusen. Et les résultats s’en ressentent. Pour lancer cette Ligue des champions, le club catalan s’est incliné au Parc des Princes face au PSG (1-0). Auteur de plusieurs parades décisives, le portier Gazzaniga a commis une faute de main sur un centre tir de Nuno Mendes (1-0) en fin de rencontre. Ensuite, les Catalans ont subi un revers à domicile face à Feyenoord (2-3) dans un match spectaculaire où les 2 formations ont manqué des penaltys. Avec 0 point, le club espagnol doit rapidement se reprendre pour conserver ses chances de qualification. En Liga, la bande à Michel souffre puisqu’elle est seulement en 12e position avec déjà 4 revers concédés dont le dernier en date contre la Real Sociedad.

En face, le Slovan Bratislava est certainement le Petit Poucet de cette Ligue des Champions. Le club slovaque a remporté son championnat l’an passé et a été contraint de reprendre très tôt sa campagne européenne avec les tours préliminaires de C1 début juillet. Le Slovan a successivement dominé Struga, Celje, l’Apoel et Midtjylland pour se hisser dans cette nouvelle version de la C1. Cependant, dans cette nouvelle phase de Ligue, la marche semble un peu trop haute pour le club slovaque qui a été battu largement lors des 2 premières journées : sur la pelouse du Celtic Glasgow (5-1) et à domicile face à Manchester City (4-0). En championnat, le Slovan est à la lutte avec Zilina pour le titre. Actuellement, les hommes de Weiss accusent 1 point de retard sur leur adversaire. En difficulté depuis le début de cette Ligue des Champions, Girona pourrait se relancer à domicile lors de la réception de la modeste formation du Slovan Bratislava. Cette faible opposition pourrait permettre à Danjuma d’ouvrir son compteur avec son nouveau club, lui qui avait marqué 2 buts en tout début de saison avec Villarreal.

