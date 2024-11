Ligue des champions : Le PSV s’amuse de Gérone, Zagreb fait le spectacle à Bratislava

Les passes décisives sur touche, c’est toujours oui.

Le PSV n’a pas vraiment eu à forcer son talent pour s’offrir le duel entre anciens adversaires du PSG face à Gérone (2-0). Supérieurs à leurs visiteurs, les champions d’Eredivisie ne tardent pas à débloquer le tableau d’affichage par Ryan Flamingo, habile à la réception… d’une touche de Malik Tillman (1-0, 16e). En vue, le milieu américain scelle l’issue de la partie un quart d’heure plus tard au terme d’un déboulé au cœur d’une défense bien trop passive (2-0, 33e). Gérone est dans les cordes, incapable de pointer le bout de son nez, et se saborde avec l’expulsion d’Arnau Martinez pour un deuxième avertissement logique consécutif à une grosse faute sur Noa Lang. La vidéo a beau étrangement refuser le but d’Ismael Saibari, Johan Bakayoko (3-0, 83e) et Ladislav Krejčí contre son camp (4-0, 89e) donnent davantage d’ampleur à ce premier succès du PSV, qui se replace provisoirement en 19e position.

Qui peut arrêter le Dinamo Zagreb ?

Beaucoup plus à l’est, le Slovan Bratislava se sera offert le droit d’y croire quelques minutes avant de sombrer face au Dinamo Zagreb (1-4). Opportuniste à l’issue d’un contre, David Strelec ouvre en effet le score (1-0, 5e), mais ce sont bien les Croates qui sont les plus forts. Un déboulé de Dario Špikić (1-1, 10e) et une tête de Petar Sučić laissé tout seul (1-2, 30e) plus tard, les pendules sont vite remises à l’heure. Après la pause, Sandro Kulenović s’invite à la fête de près (1-3, 54e) puis d’une frappe de l’entrée de la surface (1-4, 73e). Balayé par le Bayern en ouverture, voici Zagreb provisoirement dixième de cette phase de ligue.

Des buts, des buts et encore des buts. Mais que demande le peuple ?

PSV 4-0 Gérone

Buts : Flamingo (16e), Tillman (33e), Bakayoko (83e) et Krejčí (89e, CSC) pour PSV

Expulsion : Martinez (55e) pour Gérone

Slovan Bratislava 1-4 Dinamo Zagreb

Buts : Strelec (5e) pour le Slovan // Špikić (10e), Sučić (30e) et Kulenović (54e et 73e) pour le Dinamo