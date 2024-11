La compagne de Nicolás Tagliafico raconte son calvaire à Lyon

Se taper tous les matchs de l’OL n’a rien dû arranger.

Caro Calvagni, influenceuse et compagne du champion du monde argentin Nicolás Tagliafico, a détaillé ce lundi sur les réseaux sociaux les raisons qui l’ont poussé à retourner vivre aux Pays-Bas, elle qui avait pourtant débarqué à Lyon lors du transfert de son fiancé en 2022. En cause, deux tentatives de cambriolage de leur domicile lyonnais, extrêmement traumatisantes pour la jeune femme, alors seule chez elle.

⚠️🇫🇷 "FRANCIA SE VOLVIÓ UNA TORTURA": el crudo relato de Caro Calvagni, pareja de Nico Tagliafico 🗣️ "Nos entraron a robar dos veces. Una vez Nico se encontró al ladrón y en la segunda estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido. Entraron dos tipos a la casa, gracias a Dios… pic.twitter.com/MOB9tDfHB4 — Diario Olé (@DiarioOle) November 4, 2024

Soucieuse de rassurer ses followers concernant sa relation amoureuse avec l’arrière latéral de l’OL, la tiktokeuse a détaillé l’une des tentatives d’effraction alors que Tagliafico disputait un match : tandis ce que « deux types pénétraient dans la maison », les aboiements de son chien Pepu ont heureusement fait décamper les malfrats, « passant dans le jardin et sautant par-dessus le mur » de la propriété. Seule chez elle et sans personne vers qui se tourner, Caro Calvagni a vécu ces tentatives d’effraction comme « une véritable torture », et se réjouit d’être aujourd’hui retournée vivre dans un appartement beaucoup plus calme, à Amsterdam.

Voilà un chien autrement plus compétent que celui d’O’Brien.

