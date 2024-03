Jake O'Brien a sauvé son chien de la noyade au parc de la Tête d'Or

Nouvelle coqueluche en ville.

Irréprochable depuis son arrivée et devenu l’un des chouchous des supporters, Jake O’Brien s’est imposé comme indiscutable dans la défense de Pierre Sage. Pourtant, l’Irlandais reste discret et sa personnalité est encore assez méconnue. Dans un portrait dressé par L’Équipe ce dimanche, on apprend par exemple que l’ancien de Crystal Palace s’est essayé à pas mal d’autres disciplines avant de se lancer dans le football, telles que la boxe, le foot gaélique et le hurling. « J’essayais de tout gérer en même temps, c’était 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J’ai remporté des titres puis j’ai décidé de choisir le foot car c’est ce que je préférais, même si on me disait que j’étais trop petit pour aller plus haut. On me demande souvent pourquoi j’ai abandonné le hurling et la boxe, mais c’est simplement parce que je ne parvenais pas à tout intégrer et que je m’entraînais parfois trois fois par jour dans trois sports différents », explique l’intéressé.

Celui qui avoue avoir regardé le film Avatar en pensant pendant trente minutes voir les personnages parler une langue d’Avatars alors qu’il s’agissait du français raconte aussi une anecdote lyonnaise récente : cet hiver, son chien s’est attaqué à des canards dans le parc de la Tête d’Or, se retrouvant loin du bord et face à un risque de noyade. O’Brien est alors entré dans l’eau du parc tout habillé afin d’aller sauver son chien, sous le regard inquiet mais finalement amusé des passants. « Je suis rentré chez moi trempé et congelé. Beaucoup de gens me regardaient sur le chemin et se moquaient », concède-t-il.

Presque aussi fort que de sauver l’OL de la relégation.