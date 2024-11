Perquisitionnée, la LFP assure « coopérer avec la justice »

Promis, on n’a rien fait de mal.

Ce mardi matin, le Parquet national financier a perquisitionné le siège de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que le domicile de son président, Vincent Labrune, dans le cadre d’une enquête sur l’accord passé avec le fonds d’investissement CVC. Une situation qui a poussé l’instance à réagir, par le biais d’un communiqué : « Comme elle l’avait indiqué à plusieurs reprises, la Ligue de Football Professionnel (LFP) coopère avec la justice pour apporter tous les éléments nécessaires à l’enquête en cours, en toute transparence, assure ainsi cette dernière. Les actes d’enquête qui se déroulent dans la plus grande sérénité confirmeront que l’action menée par la Ligue a toujours été guidée par un engagement profond envers le football français, dans le plein respect des règles en vigueur. » La Section de recherche de Paris mène des investigations, alors que Vincent Labrune est visé par les chefs d’accusation de détournement de fonds publics, de corruption active et passive d’argent public et de prise illégale d’intérêts.

Pas sûr que cette affaire soit une bonne pub pour faire remonter la popularité de la Ligue 1.

