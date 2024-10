L'entraîneur de Gérone peste contre le prix des places en Ligue des champions

AT le Mardi 29 Octobre à 15:09 Article modifié le Mardi 29 Octobre à 15:09

Enfin un coach soucieux des fans.

Qualifié surprise en Ligue des champions, Gérone connaît des débuts contrastés dans la reine des compétitions (une victoire et deux défaites) maisqui n’empêchent pas le club de fixer les tarifs des places à des prix très élevés. En effet, pour la réception d’Arsenal début décembre, les prix pour les membres se situent entre 85 et 123 euros, et la vente au grand public va de 95 à 136 euros.

Coach et supporters sur la même longueur d’ondes

Une annonce qui, dénoncée par les supporters, a provoqué l’incompréhension du coach Míchel en conférence de presse. « Cela m’inquiète beaucoup. Je suis très préoccupé par le prix des billets, car nous jouons pour nos supporters et nous voulons un stade plein comme l’autre jour. Je sais que c’est un gros effort pour eux. J’aimerais aider, mais je ne sais pas comment », déplore l’ancien entraîneur de Huesca. De son côté, le principal groupe de supporters du club (Jovent Gironí) a exprimé son « indignation face aux prix élevés des billets. »

Ça fait pas très club populaire, tout ça.

C1 : Arsenal la joue petit bras, le Sporting et Villa enchaînent, Gérone ouvre son compteur