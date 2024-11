Pas de match amateur en Haute-Garonne et en Occitanie ce weekend

Touche pas à mon éducateur !

Le district de Haute-Garonne a décidé de taper du point sur la table. Après des violences perpétrées à l’encontre d’éducateurs, l’instance a décidé qu’aucune rencontre ne serait disputée, dans aucune catégorie ce weekend, une mesure qui touchera aussi les catégories jeunes de la Ligue Occitanie. Dans un communiqué commun, le district et la Ligue de football d’Occitanie ont dénoncé « des pressions ou des violences ». Avec une volonté de dire « STOP aux comportements inappropriés et aux agressions envers les éducateurs », le texte dénonce des comportements qui atteignent un niveau « inacceptable ».

Ce week-end, aucun match ne sera joué pour toutes les catégories du 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝟯𝟭 (foot animation, jeunes et seniors) 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗢𝗰𝗰𝗶𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 (jeunes). Sans nos éducateurs, il n'y aurait pas de football : soutenons-les !@LigueFootLFO @FFF pic.twitter.com/sKpTKBYn1V — District Haute-Garonne de Football (@districtfoot31) November 5, 2024

Dans ce même communiqué, les deux entités invitent les clubs « à profiter de cette pause pour sensibiliser, discuter et informer les parents et leur enfants sur l’importance du respect envers ceux qui encadrent leur passion », rappelant « le rôle fondamental de nos éducateurs ». Un rappel à l’ordre qui souligne les trop nombreux débordements envers des personnes qui donnent de leur temps pour se consacrer à l’apprentissage du foot chez les plus petits.

Finito les projets Ballon d’or pour les gamins de sept ans, laissez-les gambader et se tromper !

