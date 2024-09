Pronostic Slovan Bratislava Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Slovan Bratislava coule face à Manchester City

Le Slovan Bratislava est certainement la plus modeste équipe de cette campagne de Ligue des champions. Entrée en lice dès le 1er tour préliminaire dans cette compétition, la formation de Bratislava n’a pas existé en déplacement au Celtic Park lors de la 1re journée de la phase de Ligue 1, en étant surclassé par les hommes de Brendan Rodgers (5-1). En revanche, sur la scène nationale, le Slovan s’en sort toujours bien puisqu’il est en tête devant Žilina. Avec 7 buts inscrits, l’Arménien Barseghyan est le joueur à surveiller. On retrouve également l’ancien milieu bordelais Danylo Ignatenko dans les rangs de l’effectif slovaque.

En face, Manchester City a de grandes ambitions lors de cet exercice. L’an passé, les Skyblues ont dû se contenter de la Premier League. Sur la scène européenne, Pep Guardiola rêve de faire de son City, un nouveau Real Madrid. L’an passé, les Citizens avaient justement perdu contre la Maison-Blanche. Lors de son entrée en lice dans cette Ligue des champions, City retrouvait l’Inter contre lequel il avait remporté la finale il y a deux ans. Face au bloc italien, les partenaires de De Bruyne n’ont pas trouvé la faille (0-0) et se doivent de se relancer ce mardi. En Premier League, les Citizens ont disputé deux chocs pour 2 nuls contre Arsenal (2-2) et Newcastle (1-1). La lourde blessure de Rodri face aux Gunners semble être la préoccupation du coach catalan. En effet, sans son métronome, City semble plus fébrile. Mais ce mardi, les Anglais sont largement favoris face au Slovan Bratislava et devraient s’imposer tranquillement face à une équipe slovaque qui en a pris 5 contre le Celtic. Haaland, auteur de 10 buts en 6 matchs de PL, tentera d’ouvrir son compteur en C1.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

