Pour Luis Enrique, la rencontre face à l'Atlético « n’est pas un match décisif »

Y’a pas le feu au Parc.

Luis Enrique est « optimiste ». Pourtant, avec quatre petits points récoltés en trois matchs, le club de la capitale est en ballotage défavorable en Ligue des champions. Une mauvaise passe qui n’inquiète pas son entraîneur. À la veille de recevoir l’Atlético de Madrid, l’Espagnol pense qu’un revers ne changerait pas la destinée des Parisiens. « Si demain, l’une des deux équipes perd mais gagne les quatre matchs suivants, elle se qualifiera dans les 24. Non, ce n’est pas un match décisif. »

L’optimisme ambiant

Avec seulement deux buts aux compteurs, le club de la capitale est pointé pour son manque d’efficacité. Encore une fois, la statistique est balayée par l’ancien coach du Barça. « Au niveau des statistiques, on est l’une des meilleures équipes de Ligue des champions en défense et en attaque. Je signe pour faire le même match que contre le PSV Eindhoven (1-1) et Gérone (1-0). On aurait mérité de gagner le premier et de marquer davantage contre le deuxième. »

Les supporters peuvent souffler un bon coup.

