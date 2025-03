Marie Barsacq félicite la campagne de la LFP pour le 8 mars

Quand c’est bien, faut le dire.

Alors que la LFP a lancé une campagne pour l’égalité femmes-hommes ce week-end, Marie Barsacq a fait le voyage au Stadium pour regarder Toulouse-Monaco (et discuter avec Jean-Luc Mondenc). La ministre des sports a insisté sur la nécessité de féminiser les stades de Ligue 1 et Ligue 2. « On est au lendemain des Jeux de Paris 2024, qui ont été les jeux de la parité. Donc c’est extrêmement important de poursuivre la dynamique, a-t-elle réagi à DAZN en marge du match. On a envie d’avoir plein de femmes dans les stades de foot. »

L’ancienne directrice exécutive du comité d’organisation des JO a ensuite disserté sur sa volonté de poursuivre la professionnalisation du football féminin, de féminiser les instances dirigeantes et de rendre plus visible les compétitions féminines. « Les filles ont toutes leur place dans les stades, » a-t-elle rajouté.

⚽️ J'ai donné le coup d'envoi du match, parrainé par la Mairie de @Toulouse, @ToulouseFC – @AS_Monaco aux côtés de Nicole Abar, ex-championne de football toulousaine, et de la Ministre des sports @MarieBarsacq. Nous avons choisi de dédier un mois entier à l’égalité femmes-hommes… pic.twitter.com/sTlTNQjzez — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) March 7, 2025

La cité de la natation de Toulouse est aussi d’actualité, mais on s’égare.

