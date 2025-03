La campagne de la LFP pour le 8 mars

Belle inspiration de Cédric Villani.

« WO = MAN ». Pour la journée internationale des droits des femmes, la LFP a floqué ce slogan sur tous les maillots des équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Les ballons, panneaux publicitaires ainsi que des messages des speakers seront aussi déployés tout au long de Paris FC-Lorient, Nice-Lyon ou Caen-Laval. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le football. Les associations Colosse aux pieds d’argile et Her Game Too sont aussi impliquées. Présente à Toulouse ce vendredi pour Toulouse-Monaco, la ministre des Sports Marie Barsacq a lancé la campagne pendant l’avant-match.

🤽‍♀️@sports_gouv mobilisé pour le sport féminin ! À la veille du 8 mars, Marie Barsacq, ministre de @Sports_gouv a réuni acteurs institutionnels, fédérations et experts pour faire avancer la place des femmes dans le sport. 🔎 Objectifs : ✔️ Développer la pratique dès le plus… pic.twitter.com/s3BDHk7r0T — Ministère des Sports 🇫🇷 (@Sports_gouv) March 7, 2025

Dans son communiqué, la LFP indique qu’elle est totalement engagée : « Plus qu’un symbole, cette inscription incarne un engagement collectif contre le sexisme et en faveur de la parité. En intégrant le mot “woman”, tout en y extrayant le mot “man” précédé d’un signe égal, le message résonne comme une déclaration forte. »

